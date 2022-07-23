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Мария Ласицкене: не думаю о смене спортивного гражданства. Я слишком стара для этого

Мария Ласицкене: не думаю о смене спортивного гражданства. Я слишком стара для этого
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Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене заявила, что не думает о смене спортивного гражданства.

Трёхкратная чемпионка мира не имела возможности защитить титул на первенстве планеты в США, так как российские и белорусские спортсмены по рекомендации МОК отстранены от участия в крупных международных турнирах из-за ситуации на Украине.

«Я не думаю о смене спортивного гражданства. Я слишком стара для этого. Не хочу его менять, и всё. Посоветую ли молодым легкоатлетам менять гражданство? Я могу дать совет думать о своей жизни, решать самому, решать без давления. У каждого жизнь одна, каждый должен реализоваться и быть счастливым. Это очень серьёзный вопрос. Каждый должен решить за себя», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».

29-летняя Ласицкене с результатом 1,91 метра первенствовала в прыжках в высоту на 15-м этапе серии соревнований «Королева российского спорта — Путь к Олимпу».

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