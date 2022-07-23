Тренер Чикуновой оценила шансы пловчихи побить мировой рекорд на 200 м брассом

Витта Новожилова, тренер российской пловчихи Евгении Чикуновой, оценила дальнейшие перспективы спортсменки. Специалист считает, что пловчиха может побить мировой рекорд на дистанции 200 м брассом.



«Теоретически это возможно. Как получится на практике — загадывать не буду. Мы готовимся и будем стараться. Важно, чтобы всё правильно сложилось, чтобы звёзды сошлись и не помешали болезни. Но мы бы хотели за этот результат побороться. Сегодня только так мы можем показать миру, на что способны. Я точно знаю, что за нашими выступлениями следят за рубежом. После победы Жени я получила от некоторых иностранных специалистов сообщения с поздравлениями. Что ж, пусть смотрят и завидуют», — цитирует тренера «RT на русском».



Ранее Чикунова одержала победу на соревнованиях «Игры дружбы» в Казани. На дистанции 200 м брассом она выиграла с лучшим результатом сезона в мире. Чикунова проплыла на две секунды быстрее победительницы чемпионата мира 2022 года американки Лилли Кинг.

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