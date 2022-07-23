Лала Крамаренко стала второй в многоборье на турнире «Хрустальная роза» в Минске

На международном турнире по художественной гимнастике «Хрустальная роза», который проходит в Минске (Беларусь), завершились соревнования в командном и личном многоборье.
Среди команд лучшей стала первая сборная России, за которую выступали Дина и Арина Аверины, Мария Борисова и Анна Попова. Второе место заняла первая команда Беларуси, третьей стала вторая команда России, за которую выступали Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Диана Чугунихина и Ева Калинина.
Победу в личном многоборье одержала белоруска Алина Горносько, которая была лучшей в трёх видах из четырёх (обруч, мяч и булавы). Второй стала россиянка Лала Крамаренко, показавшая лучший результат в упражнении с лентой. Бронзовым призёром стала Арина Аверина. Её сестра Дина заняла пятое место. Лучший результат Авериных в отдельных видах – второе место Арины в упражнении с булавами.
По итогам многоборья Дина Аверина получила приз «Мисс вдохновение», а Алина Горносько стала «Мисс турнира».
В воскресенье, 24 июля, соревновательная часть турнира «Хрустальная роза» в Минске завершится финалами в отдельных видах.
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