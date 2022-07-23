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Йонас Вингегор впервые станет чемпионом «Тур де Франс»

Йонас Вингегор впервые станет чемпионом «Тур де Франс»
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Датский гонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор впервые станет победителем «Тур де Франс» — 2022. Это стало ясно после завершившегося сегодня 20-го этапа веломногодневки – гонки с раздельным стартом, в которой лидер общего зачёта Вингегор показал второй результат, уступив 19 секунд товарищу по команде – бельгийцу Вауту ван Арту.

Завтра, 24 июля, гонщики в прогулочном темпе въедут в Париж. 21-й этап уже не будет ничего решать. Во французском гранд-туре он дружеский, и отыграть отставание в 3 минуты 34 секунды в нём невозможно. Именно столько уступает лидеру двукратный победитель «Тур де Франс» словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates.

«Мне трудно подобрать слова. Гора с плеч свалилась, и я просто очень счастлив и горд. С прошлого года я всегда верил, что смогу это сделать, и теперь это случилось», — сказал Вингегор.

В 2021 году Вингегор стал вторым в общем зачёте, уступив Погачару. А в 2020-м судьба «Тур де Франс» решилась как раз на 20-м этапе, когда ещё один гонщик Jumbo-Visma Примож Роглич упустил преимущество в 57 секунд.

«То, что произошло два года назад, мы все думали об этом. Мы не хотели, чтобы это повторилось», — добавил Вингегор.

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