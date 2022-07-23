Будущий чемпион «Тур де Франс» Вингегор обнял рыдающую жену после финиша. Видео
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Датский гонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор попал в объятия плачущих жены и дочери после финиша 20-го этапа веломногодневки «Тур де Франс» — индивидуальной гонки с раздельного старта.
Дело в том, что Вингегор впервые выиграл гранд-тур. В «разделке» Йонас показал второй результат, уступив только товарищу по команде – бельгийцу Вауту ван Арту. Главный преследователь Вингегора, словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates, финишировал с третьим результатом, увеличив своё отставание от лидера до 3 минут 34 секунд.
Завтра, 24 июля, в рамках 21-го этапа гонщики въедут в Париж, но этап этот будет традиционно дружеским.
Видео можно посмотреть на канале Eurosport в YouTube. Права на видео принадлежат Eurosport
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