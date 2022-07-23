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Триумфатор «Тур де Франс» Вингегор расплакался во время интервью. Фото

Триумфатор «Тур де Франс» Вингегор расплакался во время интервью. Фото
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Интервью датского гонщика команды Jumbo-Visma Йонаса Вингегора, обеспечившего себе победу на «Тур де Франс» после разделки на 20-м этапе веломногодневки, несколько раз прерывалось слезами счастья, пока он не нашёл в себе силы рассказать о гонке.

«Это абсолютно безумие. Я вообще не могу этого понять (плачет). Разрешили отпраздновать с женой и дочерью – это значит для меня всё (плачет). Это невероятно.

Думаю, что был достаточно спокоен перед этапом, старался проще действовать в поворотах, но был один поворот, где была какая-то неровная дорога, которая чуть не привела к аварии. К счастью, я не разбился, и смог благополучно финишировать, и, надеюсь, смогу сделать это и завтра», — приводит слова Вингегора TV 2.

Завтра, 24 июля, Вингегор в жёлтой майке лидера выедет на Елисейские поля, где его провозгласят победителем крупнейшей в мире велогонки.

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