Ирина Винер-Усманова оценила выступление гимнасток на турнире «Хрустальная роза» в Минске

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова оценила выступление своих подопечных на турнире «Хрустальная роза» в Минске.

И российские, и белорусские гимнастки отстранены от участия в крупных международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Очень приятно здесь выступать, очень дружественная, прекрасная обстановка, прекрасные зрители, дети, которые смотрели эти соревнования, болели. Было приятно, что публика скандировала: «Россия». Это было очень дружелюбно, всегда приятно выступать в такой дружественной, прекрасной стране, как Беларусь. Мы всегда здесь выступали очень здорово – сегодня тоже выступили хорошо.

Я сказала: «Девочки, у вас сегодня чемпионат мира вместе с чемпионатом Европы». Потому что здесь две самые сильные команды, которые сейчас, к сожалению, не участвуют в международных соревнованиях, но соревнуются между собой, причём очень серьёзно. Сегодня у меня была цель очень внимательно посмотреть молодых гимнасток, которые на следующий год уже будут соревноваться со взрослыми. Я сидела и готовила их, они здесь выступают как юниорки, а у нас в России работают по новым программам, по взрослым, по сеньорам. Сегодня я была очень довольна, что прекрасно выступили Попова и Борисова — эти девочки блестяще справились со своими программами и могли бы выступать с взрослыми.

Конечно, Дина и Арина тоже очень здорово представили свои программы. Были какие-то ошибочки, они очень давно не соревновались. Они привыкли выступать у нас во дворце, а здесь были немножко скованными. Но они всё равно сделали всё, что они должны были сделать. Белорусские гимнастки тоже блестяще выступали», — приводит слова Винер-Усмановой пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики.