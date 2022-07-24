Призёр ЧМ-2022 по лёгкой атлетике признался, что год назад пытался покончить с собой

Британский легкоатлет Мэттью Хадсон-Смит, ставший бронзовым призёром на чемпионате мира в Юджине (США) в беге на 400 метров, признался, что год назад пытался покончить с собой. Спортсмен рассказал об этом вскоре после забега. Ранее Хадсон-Смит не раскрывал подобную информацию.



«Немногие знают об этом, но я пытался покончить с собой. В 2018 году я стал чемпионом Европы, хоть всё и шло не по плану. В 2019 году я порвал ахилл, у меня была травма бедра. Также у меня скопились долги, так как у меня не было американской страховки. Во время пандемии я застрял в США, был там один. А в 2021 году у меня возникли серьёзные психологические проблемы. Я не мог поехать на Олимпиаду по нескольким причинам. У меня постоянно были проблемы со здоровьем. Но главное — психологические сложности», — цитирует легкоатлета The Guardian.