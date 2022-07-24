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Кениец Корир завоевал золото на ЧМ по лёгкой атлетике в беге на 800 м

Кениец Корир завоевал золото на ЧМ по лёгкой атлетике в беге на 800 м
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Кениец Эммануэль Кипкуруи Корир завоевал золото чемпионата мира по лёгкой атлетике в беге на 800 м. Он прошёл дистанцию за 1:43,71

Второе место занял алжирец Джамель Седжати, показав время 1:44,14. Замкнул тройку лидеров канадец Марко Ароп, пройдя дистанцию за 1:44,28.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2022 года проходит в Юджине (США) с 15 по 24 июля. Около 2000 спортсменов ведут борьбу за медали в 49 дисциплинах. Также на ЧМ-2022 впервые будут вручаться награды в командном первенстве.

Изначально турнир должен был состояться в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2022 год. Российские легкоатлеты не принимают участие на чемпионате мира, поскольку Международная федерация лёгкой атлетики продлила приостановку членства ВФЛА до ноября.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. 800 м. Финал
24 июля 2022, воскресенье. 04:10 МСК
Окончено
1
Эммануэль Кипкуруи Корир
Кения
1:43.71
2
Джамель Седжати
Алжир
1:44.14
3
Марко Ароп
Канада
1:44.28
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