Эфиопка Цегай взяла золото в беге на 5000 м на ЧМ, Казахстанка Кипкируи 7-я

Эфиопская бегунья Гудаф Цегай завоевала золото на дистанции 5000 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Она прошла дистанцию за 14:46.29.

Серебро взяла представительница Кении Беатрис Чебет с результатом 14:46.75. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Эфиопии Давит Сейяюм. Её результат составил 14:47.36.

Казахстанка Кэролайн Чепкуч Кипкируи с результатом 14:54.80 заняла седьмое место.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2022 года проходит в Юджине (США) с 15 по 24 июля. Около 2000 спортсменов ведут борьбу за медали в 49 дисциплинах.

Российские легкоатлеты не принимают участие на чемпионате мира, поскольку Международная федерация лёгкой атлетики продлила приостановку членства ВФЛА до ноября.