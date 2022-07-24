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Представитель Португалии стал чемпионом мира в соревнованиях по тройному прыжку

Представитель Португалии стал чемпионом мира в соревнованиях по тройному прыжку
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Португалец Педро Пабло Пичардо одержал победу в соревнованиях по тройному прыжку на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он прыгнул на расстояние 17,95 метров.

Второе место занял спортсмен из Буркина-Фасо Юг Фабрис Занго. Его результат — 17,55 метров. Тройку призёров замкнул представитель Китая Чжу Ямин, прыгнувший на расстояние 17,31 метров.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится сегодня, 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Тройной прыжок. Мужчины

1. Педро Пабло Пичардо (Португалия) — 17,95 метров.
2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) — 17,55 метров
3. Чжу Ямин (Китай) — 17,31 метров.
4. Андреа Даллавалле (Италия) — 17,25 метров.
5. Эмануэль Айхимеж (Италия) — 17,17 метров.
6. Дональд Скотт (США) — 17,14 метров.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Прыжковые
Мужчины. Тройной прыжок. Финал
24 июля 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Окончено
1
Педро Пабло Пичардо
Португалия
17.95
2
Юг Фабрис Занго
Буркина-Фасо
17.55
3
Чжу Ямин
Китай
17.31
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