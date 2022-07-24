Мужская сборная Канады выиграла золото чемпионата мира в эстафетном беге 4х400 метров

Сборная легкоатлетов из Канады одержала победу в соревнованиях по бегу в эстафете 4х400 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Они пробежали указанную дистанцию за 37,48 сек.



Второе место в забеге заняла сборная США. Её результат — 37,55 сек. Тройку призёров замкнули представители сборной Великобритании, пробежавшие дистанцию за 37,84 сек.



Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится сегодня, 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Эстафета 4х400 метров. Мужчины



1. Сборная Канады — 37,48 сек.

2. Сборная США — 37,55 сек.

3. Сборная Великобритании — 37,84 сек.

4. Сборная Ямайки — 38,06 сек

5. Сборная Ганы — 38,07 сек

6. Сборная Южной Африки — 38,10 сек