Сборная США взяла золото в эстафете 4×100 м среди женщин на ЧМ-2022

Сборная США, которую представляли Мелисса Джефферсон, Эбби Стейнер, Дженна Прандини и Тваниша Терри, одержала победу в соревнованиях по бегу в эстафете 4×100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). США показали результат 41,14 секунды.
Второе место заняла сборная Ямайки (Кемба Нельсон, Элен Томсон-Хера, Шелли-Анн Фрейзер-Прайс и Шерика Джексок). Они пробежали эстафету за 41,18 секунды. Тройку лучших замкнули немки (Татьяна Пинто, Александра Бюрхардт, Джина Люкеекемпер и Рабекка Хаас). Их результат — 42,03 секунды.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Эстафета 4×100 м. Женщины
1. Сборная США — 41,14
2. Сборная Ямайки — 41,18
3. Сборная Германии — 42,03
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