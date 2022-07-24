Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты девятого дня соревнований

В Юджине (США) подходит к концу чемпионат мира – 2022 по лёгкой атлетике. Соревнования проходят без российских спортсменов. В девятый день турнира было разыграно шесть комплектов медалей.

Соревновательный день открыл мужской турнир в тройном прыжке. Чемпионом мира в данном виде стал португалец Педро Пабло Пичардо с результатом 17,95 метров. Серебро завоевал представитель Буркина-Фасо Юг Фабрис Занго (17,55), бронзу – китаец Чжу Ямин (17,31).

Также определился чемпион мира на дистанции 800 метров. Им стал кениец Эммануэль Кипкуруи Корир. Он преодолел дистанцию за 1:43,71. Второе место занял Джамель Седжати из Алжира. Тройку призёров замкнул канадец Марко Ароп.

В женском беге на 5000 метров победу одержала представительница Эфиопии Гудаф Цегай с результатом 14.46,29 секунды. Второй финишировала Беатрис Чебет из Кении, третьей – Давит Сейяюм из Эфиопии.

В девятый день ЧМ были разыграны медали в эстафетах 4x1000 метров. У женщин победу одержала команда США (Мелисса Джефферсон, Эбби Штайнер, Дженна Прандини и Тваниша Терри). Вторыми финишировали представительницы Ямайки, третьими – немки.

Победителями мужской эстафеты стали представители Канады – Аарон Браун, Джером Блейк, Брендон Родни и Андре Де Грас. Серебро завоевали американцы, бронзу – британцы.

Также определился сильнейший в метании копья. Чемпионом мира стал Андерсон Питерс (90,54 метра). Второе место занял Нирай Чопра из Индии, третье – чех Якуб Вадлейх.