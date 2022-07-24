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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты девятого дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты девятого дня соревнований
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В Юджине (США) подходит к концу чемпионат мира – 2022 по лёгкой атлетике. Соревнования проходят без российских спортсменов. В девятый день турнира было разыграно шесть комплектов медалей.

Соревновательный день открыл мужской турнир в тройном прыжке. Чемпионом мира в данном виде стал португалец Педро Пабло Пичардо с результатом 17,95 метров. Серебро завоевал представитель Буркина-Фасо Юг Фабрис Занго (17,55), бронзу – китаец Чжу Ямин (17,31).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Прыжковые
Мужчины. Тройной прыжок. Финал
24 июля 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Окончено
1
Педро Пабло Пичардо
Португалия
17.95
2
Юг Фабрис Занго
Буркина-Фасо
17.55
3
Чжу Ямин
Китай
17.31

Также определился чемпион мира на дистанции 800 метров. Им стал кениец Эммануэль Кипкуруи Корир. Он преодолел дистанцию за 1:43,71. Второе место занял Джамель Седжати из Алжира. Тройку призёров замкнул канадец Марко Ароп.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. 800 м. Финал
24 июля 2022, воскресенье. 04:10 МСК
Окончено
1
Эммануэль Кипкуруи Корир
Кения
1:43.71
2
Джамель Седжати
Алжир
1:44.14
3
Марко Ароп
Канада
1:44.28

В женском беге на 5000 метров победу одержала представительница Эфиопии Гудаф Цегай с результатом 14.46,29 секунды. Второй финишировала Беатрис Чебет из Кении, третьей – Давит Сейяюм из Эфиопии.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 5000 м. Финал
24 июля 2022, воскресенье. 04:25 МСК
Окончено
1
Гудаф Цегай
Эфиопия
14:46.29
2
Беатрис Чебет
Кения
14:46.75
3
Давит Сейяюм
Эфиопия
14:47.36

В девятый день ЧМ были разыграны медали в эстафетах 4x1000 метров. У женщин победу одержала команда США (Мелисса Джефферсон, Эбби Штайнер, Дженна Прандини и Тваниша Терри). Вторыми финишировали представительницы Ямайки, третьими – немки.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал
24 июля 2022, воскресенье. 05:30 МСК
Окончено
1
США
41.14
2
Ямайка
41.18
3
Германия
42.03

Победителями мужской эстафеты стали представители Канады – Аарон Браун, Джером Блейк, Брендон Родни и Андре Де Грас. Серебро завоевали американцы, бронзу – британцы.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал
24 июля 2022, воскресенье. 05:50 МСК
Окончено
1
Канада
37.48
2
США
37.55
3
Великобритания
37.83

Также определился сильнейший в метании копья. Чемпионом мира стал Андерсон Питерс (90,54 метра). Второе место занял Нирай Чопра из Индии, третье – чех Якуб Вадлейх.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Метания
Мужчины. Метание копья. Финал
24 июля 2022, воскресенье. 04:35 МСК
Окончено
1
Андерсон Питерс
Гренада
90.54
2
Нирай Чопра
Индия
88.13
3
Якуб Вадлейх
Чехия
88.09
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