Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: расписание заключительного дня соревнований

Сегодня, 24 июля и завтра утром, 25 июля в Юджине (США) пройдёт заключительный, десятый день чемпионата мира – 2022 по лёгкой атлетике. Спортсмены разыграют девять комплектов медалей.

Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований (время – мск):

16:15. Мужчины. Ходьба на 35 км.

19:35. Десятиборье. Бег на 110 метров с барьерами (шестой вид).

20:30. Десятиборье. Метание диска (седьмой вид).

22:15. Десятиборье. Прыжки с шестом (восьмой вид).

03:05. Десятиборье. Метание копья (девятый вид).

03:25. Мужчины. Прыжки с шестом. Финал.

03:50. Женщины. Прыжки в длину. Финал.

04:05. Мужчины. Бег на 5000 метров. Финал.

04:35. Женщины. Бег на 800 метров. Финал.

05:00. Женщины. Бег на 100 метров с барьерами. Финал.

05:20. Десятиборье. Бег на 1500 метров (заключительный вид).

05:35. Мужчины. Эстафета 4x400 метров. Финал.

05:50. Женщины. Эстафета 4x400 метров. Финал.

Напомним, российские спортсмены пропускают данные соревнования. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).