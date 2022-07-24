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Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: расписание заключительного дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: расписание заключительного дня соревнований
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Сегодня, 24 июля и завтра утром, 25 июля в Юджине (США) пройдёт заключительный, десятый день чемпионата мира – 2022 по лёгкой атлетике. Спортсмены разыграют девять комплектов медалей.

Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований (время – мск):

16:15. Мужчины. Ходьба на 35 км.
19:35. Десятиборье. Бег на 110 метров с барьерами (шестой вид).
20:30. Десятиборье. Метание диска (седьмой вид).
22:15. Десятиборье. Прыжки с шестом (восьмой вид).
03:05. Десятиборье. Метание копья (девятый вид).
03:25. Мужчины. Прыжки с шестом. Финал.
03:50. Женщины. Прыжки в длину. Финал.
04:05. Мужчины. Бег на 5000 метров. Финал.
04:35. Женщины. Бег на 800 метров. Финал.
05:00. Женщины. Бег на 100 метров с барьерами. Финал.
05:20. Десятиборье. Бег на 1500 метров (заключительный вид).
05:35. Мужчины. Эстафета 4x400 метров. Финал.
05:50. Женщины. Эстафета 4x400 метров. Финал.

Напомним, российские спортсмены пропускают данные соревнования. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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