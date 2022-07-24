Американский спринтер жёстко упал при передаче эстафеты. Видео

Американский спринтер Элайджа Холл жёстко упал при передаче эстафеты в финале чемпионата мира – 2022 по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (США).

На видео (первые 4 секунды) заметно, как стартовавший на третьем этапе Холл, передав эстафету напарнику Марвину Брэйси, падает и делает кувырок.

Примечательно, что сборная США на равных боролась с командой Канады за золото. Однако финишёр Брэйси не сумел навязать серьёзную борьбу олимпийскому чемпиону Андре Де Грассу.

Видео доступно на YouTube-канале World Athletics. Права на видео принадлежат World Athletics

Чемпионат мира – 2022. Юджин. Эстафеты 4x100. Мужчины. Итоги

1. Канада (Аарон Браун, Джером Блейк, Брендон Родни и Андре Де Грасс) – 37,48.

2. США (Кристиан Коулман, Ноа Лайлз, Элайджа Холл и Марвин Брэйси) – 37,55.

3. Великобритания (Джона Эфолоко, Зарнел Хьюз, Нетанель Митчелл-Блэйк, Рис Прескод) – 37.83.