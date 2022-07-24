Американский спринтер жёстко упал при передаче эстафеты. Видео

Американский спринтер Элайджа Холл жёстко упал при передаче эстафеты в финале чемпионата мира – 2022 по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (США).
На видео (первые 4 секунды) заметно, как стартовавший на третьем этапе Холл, передав эстафету напарнику Марвину Брэйси, падает и делает кувырок.
Примечательно, что сборная США на равных боролась с командой Канады за золото. Однако финишёр Брэйси не сумел навязать серьёзную борьбу олимпийскому чемпиону Андре Де Грассу.
Видео доступно на YouTube-канале World Athletics. Права на видео принадлежат World Athletics
Чемпионат мира – 2022. Юджин. Эстафеты 4x100. Мужчины. Итоги
1. Канада (Аарон Браун, Джером Блейк, Брендон Родни и Андре Де Грасс) – 37,48.
2. США (Кристиан Коулман, Ноа Лайлз, Элайджа Холл и Марвин Брэйси) – 37,55.
3. Великобритания (Джона Эфолоко, Зарнел Хьюз, Нетанель Митчелл-Блэйк, Рис Прескод) – 37.83.
- 24 июля 2022
-
14:36
-
14:17
-
13:39
-
12:37
-
12:19
-
11:25
-
09:53
-
09:37
-
06:11
-
06:03
-
06:01
-
05:52
-
04:49
-
04:23
-
00:55
-
00:37
-
00:28
-
00:20
- 23 июля 2022
-
23:52
-
23:13
-
22:56
-
22:36
-
22:09
-
21:44
-
21:42
-
21:29
-
21:05
-
20:38
-
20:20
-
19:41
-
19:25
-
18:29
-
15:40
-
13:55
-
13:38