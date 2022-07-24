Легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала фото в купальнике спустя месяц после родов

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в социальных сетях фото в купальнике спустя месяц после родов.

26 июня 31-летняя Клишина впервые стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами (США), где спортсменка проживает уже 9 лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает.

«Мир очень гармоничный, особенно когда светит солнце», — подписала эффектные снимки Клишина, добавив эмодзи «солнце».

Фото: из личного архива Дарьи Клишиной

Фото: из личного архива Дарьи Клишиной

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях.

Ранее Клишина подробно рассказала, как будет приходить в форму после рождения сына.