Легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала фото в купальнике спустя месяц после родов

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в социальных сетях фото в купальнике спустя месяц после родов.
26 июня 31-летняя Клишина впервые стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами (США), где спортсменка проживает уже 9 лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает.
«Мир очень гармоничный, особенно когда светит солнце», — подписала эффектные снимки Клишина, добавив эмодзи «солнце».
Фото: из личного архива Дарьи Клишиной
Фото: из личного архива Дарьи Клишиной
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях.
Ранее Клишина подробно рассказала, как будет приходить в форму после рождения сына.
- 24 июля 2022
-
14:36
-
14:17
-
13:39
-
12:37
-
12:19
-
11:25
-
09:53
-
09:37
-
06:11
-
06:03
-
06:01
-
05:52
-
04:49
-
04:23
-
00:55
-
00:37
-
00:28
-
00:20
- 23 июля 2022
-
23:52
-
23:13
-
22:56
-
22:36
-
22:09
-
21:44
-
21:42
-
21:29
-
21:05
-
20:38
-
20:20
-
19:41
-
19:25
-
18:29
-
15:40
-
13:55
-
13:38