Лорена Вибес стала первой в истории победительницей этапа женской велогонки «Тур де Франс»

Голландская велогонщица Лорена Вибес стала первой в истории победительницей этапа престижной женской веломногодневки «Тур де Франс», которая проходит с 24 по 31 июля. Старт состоялся в Париже, у Эйфелевой башни.
Вибес — представительница команды DSM, она преодолела дистанцию в 42 километра за 1 час 54 минуты. На финише Вибес в суперспринте обошла представительницу Jumbo-Visma, соотечественницу Мариан Восс. Третьей финишировала бельгийка Лотте Копеки из Team SD Works. Отметим, что спортсменки одновременно финишировали в плотной группе из более 20 человек.
«Это потрясающе, команда проделала отличную работу!» — прокомментировала историческое достижение Вибес.
В гонке также принимала участие российская велогонщица Тамара Дронова, представляющая команду Roland Cogeas Edelweiss. Она заняла девятое место.
- 24 июля 2022
-
16:50
-
14:36
-
14:17
-
13:39
-
12:37
-
12:19
-
11:25
-
09:53
-
09:37
-
06:11
-
06:03
-
06:01
-
05:52
-
04:49
-
04:23
-
00:55
-
00:37
-
00:28
-
00:20
- 23 июля 2022
-
23:52
-
23:13
-
22:56
-
22:36
-
22:09
-
21:44
-
21:42
-
21:29
-
21:05
-
20:38
-
20:20
-
19:41
-
19:25
-
18:29
-
15:40
-
13:55