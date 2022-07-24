Лорена Вибес стала первой в истории победительницей этапа женской велогонки «Тур де Франс»

Голландская велогонщица Лорена Вибес стала первой в истории победительницей этапа престижной женской веломногодневки «Тур де Франс», которая проходит с 24 по 31 июля. Старт состоялся в Париже, у Эйфелевой башни.

Вибес — представительница команды DSM, она преодолела дистанцию в 42 километра за 1 час 54 минуты. На финише Вибес в суперспринте обошла представительницу Jumbo-Visma, соотечественницу Мариан Восс. Третьей финишировала бельгийка Лотте Копеки из Team SD Works. Отметим, что спортсменки одновременно финишировали в плотной группе из более 20 человек.

«Это потрясающе, команда проделала отличную работу!» — прокомментировала историческое достижение Вибес.

В гонке также принимала участие российская велогонщица Тамара Дронова, представляющая команду Roland Cogeas Edelweiss. Она заняла девятое место.