Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Лорена Вибес стала первой в истории победительницей этапа женской велогонки «Тур де Франс»

Лорена Вибес стала первой в истории победительницей этапа женской велогонки «Тур де Франс»
Комментарии

Голландская велогонщица Лорена Вибес стала первой в истории победительницей этапа престижной женской веломногодневки «Тур де Франс», которая проходит с 24 по 31 июля. Старт состоялся в Париже, у Эйфелевой башни.

Вибес — представительница команды DSM, она преодолела дистанцию в 42 километра за 1 час 54 минуты. На финише Вибес в суперспринте обошла представительницу Jumbo-Visma, соотечественницу Мариан Восс. Третьей финишировала бельгийка Лотте Копеки из Team SD Works. Отметим, что спортсменки одновременно финишировали в плотной группе из более 20 человек.

«Это потрясающе, команда проделала отличную работу!» — прокомментировала историческое достижение Вибес.

В гонке также принимала участие российская велогонщица Тамара Дронова, представляющая команду Roland Cogeas Edelweiss. Она заняла девятое место.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022