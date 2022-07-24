Болельщик выбежал обнимать легкоатлеток на чемпионате мира в США. Фото

Болельщик выбежал обнимать эфиопских легкоатлеток после финиша в забеге на 5000 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2022 года в Юджине (США).

Эфиопская бегунья Гудаф Цегай завоевала золото в забеге на 5000 метров. После финиша к ней подбежал 40-летний болельщик и начал праздновать вместе со спортсменкой её триумф, поднимая её на руках.

В руках болельщика был флаг непризнанного государства (Тиграи) на территории Эфиопии, которое сейчас переживает страшные времена, а именно вооружённый конфликт.

«Я просто пришёл посмотреть соревнования и поболеть за эфиопских атлеток, не планировал выбегать на трассу, но потом просто не смог себя контролировать.

Фото: Steph Chambers/Getty Images

Меня задержали, но не арестовали, а также разрешили вернуться на стадион в течение часа. На самом деле они (охрана) были милыми и просто спросили меня, почему я это сделал.

Флагом я хотел рассказать миру о том, что происходит сейчас в Тиграи. Я пытался быть голосом для глухого», — сказал болельщик на YouTube-канале letsrundotcom.