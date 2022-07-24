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В Минске прошёл турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза»

В Минске прошёл турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза»
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Сегодня международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза», который проходит в Минске (Беларусь), завершился финалами в отдельных видах.

Обруч:
1. Анастасия Салос (Белоруссия).
2. Лала Крамаренко (Россия).
3. Алина Горносько (Белоруссия).

Мяч:
1. Алина Горносько (Белоруссия).
2. Анастасия Салос (Белоруссия).
3. Дина Аверина (Россия).

Булавы:
1. Лала Крамаренко (Россия).
2. Алина Горносько (Белоруссия).
3. Арина Аверина (Россия).

Лента:
1. Лала Крамаренко (Россия).
2. Анастасия Салос (Белоруссия).
3. Мария Победушкина (Россия).

Сёстры Аверины остались без золота в индивидуальных соревнованиях, однако гимнастки добыли золото в командном многоборье. По итогам многоборья Дина Аверина получила приз «Мисс Вдохновение».

Напомним, российские и белорусские гимнастки отстранены от участия в крупных международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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