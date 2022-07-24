В Минске прошёл турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза»

Сегодня международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза», который проходит в Минске (Беларусь), завершился финалами в отдельных видах.

Обруч:

1. Анастасия Салос (Белоруссия).

2. Лала Крамаренко (Россия).

3. Алина Горносько (Белоруссия).



Мяч:

1. Алина Горносько (Белоруссия).

2. Анастасия Салос (Белоруссия).

3. Дина Аверина (Россия).



Булавы:

1. Лала Крамаренко (Россия).

2. Алина Горносько (Белоруссия).

3. Арина Аверина (Россия).



Лента:

1. Лала Крамаренко (Россия).

2. Анастасия Салос (Белоруссия).

3. Мария Победушкина (Россия).

Сёстры Аверины остались без золота в индивидуальных соревнованиях, однако гимнастки добыли золото в командном многоборье. По итогам многоборья Дина Аверина получила приз «Мисс Вдохновение».

Напомним, российские и белорусские гимнастки отстранены от участия в крупных международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.