В Минске прошёл турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза»

Сегодня международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза», который проходит в Минске (Беларусь), завершился финалами в отдельных видах.
Обруч:
1. Анастасия Салос (Белоруссия).
2. Лала Крамаренко (Россия).
3. Алина Горносько (Белоруссия).
Мяч:
1. Алина Горносько (Белоруссия).
2. Анастасия Салос (Белоруссия).
3. Дина Аверина (Россия).
Булавы:
1. Лала Крамаренко (Россия).
2. Алина Горносько (Белоруссия).
3. Арина Аверина (Россия).
Лента:
1. Лала Крамаренко (Россия).
2. Анастасия Салос (Белоруссия).
3. Мария Победушкина (Россия).
Сёстры Аверины остались без золота в индивидуальных соревнованиях, однако гимнастки добыли золото в командном многоборье. По итогам многоборья Дина Аверина получила приз «Мисс Вдохновение».
Напомним, российские и белорусские гимнастки отстранены от участия в крупных международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
- 24 июля 2022
-
19:14
-
18:50
-
18:44
-
16:50
-
14:36
-
14:17
-
13:39
-
12:37
-
12:19
-
11:25
-
09:53
-
09:37
-
06:11
-
06:03
-
06:01
-
05:52
-
04:49
-
04:23
-
00:55
-
00:37
-
00:28
-
00:20
- 23 июля 2022
-
23:52
-
23:13
-
22:56
-
22:36
-
22:09
-
21:44
-
21:42
-
21:29
-
21:05
-
20:38
-
20:20
-
19:41
-
19:25