Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Магнус Карлсен досрочно победил на турнире SuperUnited Rapid & Blitz Croatia

Магнус Карлсен досрочно победил на турнире SuperUnited Rapid & Blitz Croatia
Комментарии

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен досрочно одержал победу на турнире SuperUnited Rapid & Blitz Croatia – третьем этапе серии Grand Chess Tour 2022.

Общий зачёт:

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 22,5 очка.

2. Алиреза Фируджа (Франция) – 21 очко.

3. Уэсли Со (США) – 21 очко.

4. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 21 очко.

5. Ян Непомнящий (Россия) – 20 очков.

Напомним, недавно Магнус Карлсен решил отказаться от матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим из-за того, что у него нет мотивации. Норвежец должен был защищать титул чемпиона мира в матче с россиянином в начале 2023 года. Теперь Непомнящий будет играть за титул с китайцем Дин Лижэнем.

«Это позор для шахмат». Что говорят в Норвегии об отказе Карлсена от титула чемпиона мира «Это позор для шахмат». Что говорят в Норвегии об отказе Карлсена от титула чемпиона мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022