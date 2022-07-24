Магнус Карлсен досрочно победил на турнире SuperUnited Rapid & Blitz Croatia
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Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен досрочно одержал победу на турнире SuperUnited Rapid & Blitz Croatia – третьем этапе серии Grand Chess Tour 2022.
Общий зачёт:
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 22,5 очка.
2. Алиреза Фируджа (Франция) – 21 очко.
3. Уэсли Со (США) – 21 очко.
4. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 21 очко.
5. Ян Непомнящий (Россия) – 20 очков.
Напомним, недавно Магнус Карлсен решил отказаться от матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим из-за того, что у него нет мотивации. Норвежец должен был защищать титул чемпиона мира в матче с россиянином в начале 2023 года. Теперь Непомнящий будет играть за титул с китайцем Дин Лижэнем.
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