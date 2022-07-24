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Победительница первой в истории гонки «Тур де Франс» взяла на церемонию награждения малыша

Победительница первой в истории гонки «Тур де Франс» взяла на церемонию награждения малыша
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Голландская велогонщица Лорена Вибес появилась с малышом во время награждения призёров первого в истории этапа престижной женской веломногодневки «Тур де Франс».

Вибес преодолела дистанцию в 42 километра за 1 час 54 минуты. На финише велогонщица в суперспринте обошла соотечественницу Мариану Восс. Третьей к финишу пришла бельгийка Лотте Копеки. Отметим, что спортсменки одновременно финишировали в плотной группе из более 20 человек.

В гонке также принимала участие российская велогонщица Тамара Дронова, представляющая команду Roland Cogeas Edelweiss. Она заняла девятое место.

Второй этап женской велогонки «Тур де Франс» пройдёт завтра, 25 июля. Всего велогонщицы преодолеют восемь этапов, последний из которых пройдёт 31 июля.

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