Российский велогонщик Александр Власов занял пятое место в велогонке «Тур де Франс» — 2022.

Сегодня, 24 июля, завершился последний этап велогонки «Тур де Франс», по итогам которой Александр Власов стал пятым в общем зачёте.

Общий зачёт «Тур де Франс» — 2022:

1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 79:32.29.

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +3.34.

3. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +8.13.

4. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) +13.56.

5. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +16.37.

6. Наиро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) +17.24.

Пятое место – это лучший результат представителя России на «Тур де Франс» с 2010 года, когда Денис Меньшов стал вторым. За прошедшие 12 лет россиянин попадал в топ-10 французского гранд-тура лишь однажды – в 2018 году Ильнур Закарин был девятым.