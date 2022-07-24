Российский велогонщик Александр Власов занял пятое место в велогонке «Тур де Франс» — 2022.
Сегодня, 24 июля, завершился последний этап велогонки «Тур де Франс», по итогам которой Александр Власов стал пятым в общем зачёте.
Общий зачёт «Тур де Франс» — 2022:
1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 79:32.29.
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +3.34.
3. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +8.13.
4. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) +13.56.
5. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +16.37.
6. Наиро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) +17.24.
Пятое место – это лучший результат представителя России на «Тур де Франс» с 2010 года, когда Денис Меньшов стал вторым. За прошедшие 12 лет россиянин попадал в топ-10 французского гранд-тура лишь однажды – в 2018 году Ильнур Закарин был девятым.
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