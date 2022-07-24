Сборная Польши стала бронзовым призёром Лиги наций по волейболу

Мужская сборная Польши стала призёром Лиги наций по волейболу, обыграв в матче за третье место сборную Италии.
Сборная Польши одержала победу со счётом 3:0 (25:16, 25:23, 25:20).
В финале, который пройдёт сегодня, 24 июля, встретятся сборные США и Франции. Встреча пройдёт в Болонье (Италия).
В полуфинальных поединках американцы в трёх партиях обыграли Польшу со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:13), а сборная Франции, которая является действующим олимпийским чемпионом, также с сухим счётом оказалась сильнее хозяев, итальянцев, – 3:0 (25:22, 25:20, 25:15).
Отметим, что при любом исходе финала у Лиги наций будет новый чемпион. Сборная России, выигравшая два первых розыгрыша турнира, отстранена из-за ситуации на Украине. Прошлогодние триумфаторы – бразильцы – в четвертьфинале проиграли США (1:3).
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