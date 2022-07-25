Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Легкоатлетке дали выступить на ЧМ без соперниц. Она упала на последнем барьере. Фото

Легкоатлетке дали выступить на ЧМ без соперниц. Она упала на последнем барьере. Фото
Комментарии

Бельгийской легкоатлетке Анне Загре разрешили пробежать 100 метров с барьерами без соперниц на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2022 в Юджине (США).

Все началось с того, что во время первого забега на 100 метров с барьерами на последнем препятствии упала действующая чемпионка мира американка Ниа Али. Бельгийцы подали протест, поскольку они считали, что падение Али потревожило их спортсменку Анну Загре, бегущую на трассе рядом с ней. Судьи приняли протест и решили, что Загре будет разрешено повторить свою попытку — в полном одиночестве.

Когда Анна Загре бежала во второй раз, без соперниц, она упала на последнем барьере и не смогла выйти в полуфинал.

К счастью, обошлось без тяжёлых травм.

«Это был плохой конец дня. К сожалению, это случалось со мной раньше. Это была большая ошибка», — приводит слова Анны Загре Expressen.

Американка Маклафлин пробежала круг с барьерами с нереальным временем! Фантастика какая-то Американка Маклафлин пробежала круг с барьерами с нереальным временем! Фантастика какая-то
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022