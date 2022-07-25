Легкоатлетке дали выступить на ЧМ без соперниц. Она упала на последнем барьере. Фото

Бельгийской легкоатлетке Анне Загре разрешили пробежать 100 метров с барьерами без соперниц на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2022 в Юджине (США).
Все началось с того, что во время первого забега на 100 метров с барьерами на последнем препятствии упала действующая чемпионка мира американка Ниа Али. Бельгийцы подали протест, поскольку они считали, что падение Али потревожило их спортсменку Анну Загре, бегущую на трассе рядом с ней. Судьи приняли протест и решили, что Загре будет разрешено повторить свою попытку — в полном одиночестве.
Когда Анна Загре бежала во второй раз, без соперниц, она упала на последнем барьере и не смогла выйти в полуфинал.
К счастью, обошлось без тяжёлых травм.
«Это был плохой конец дня. К сожалению, это случалось со мной раньше. Это была большая ошибка», — приводит слова Анны Загре Expressen.
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