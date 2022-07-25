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Норвежец Якоб Ингебригстен выиграл золото в забеге на 5000 м на ЧМ-2022

Норвежец Якоб Ингебригстен выиграл золото в забеге на 5000 м на ЧМ-2022
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Атлет из Норвегии Якоб Ингебригстен одержал победу в соревнованиях по бегу на 5000 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он показал результат 13:09.24.

Второе место занял кенийский спортсмен Якоб Кроп. Он достиг результата 13:09.98. Тройку лучших замкнул угандец Оскар Челимо. Его результат — 13:10.20.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 25 июля. Сейчас проходят последние соревнования.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 5000 м. Мужчины

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 13:09.24
2. Якоб Кроп (Кения) — 13:09.98
3. Оскар Челимо (Уганда) — 13:10.20

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. 5000 м. Финал
25 июля 2022, понедельник. 04:05 МСК
Окончено
1
Якоб Ингебригтсен
Норвегия
13:09.24
2
Якоб Кроп
Кения
13:09.98
3
Оскар Челимо
Уганда
13:10.20
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