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Антинг Му из США завоевала золото в забеге на 800 м на ЧМ-2022

Антинг Му из США завоевала золото в забеге на 800 м на ЧМ-2022
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Атлетка из США Атинг Му одержала победу в соревнованиях по бегу на 800 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он показал результат 1:56.30.

Второе место заняла спортсменка, представляющая Великобританию, Кили Ходжкинсон. Она достигла результата 1:56.38. Тройку лучших замкнула кенийка Мэри Мораа. Её результат — 1:56.71.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 25 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 800 м. Женщины

1. Атинг Му (США) — 1:56.30
2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1:56.38
3. Мэри Мораа (Кения) — 1:56.71

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 800 м. Финал
25 июля 2022, понедельник. 04:35 МСК
Окончено
1
Атинг Му
США
1:56.30
2
Кили Ходжкинсон
Великобритания
1:56.38
3
Мэри Мораа
Кения
1:56.71
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