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Спортсменка из Германии взяла золото в прыжках в длину на ЧМ-2022. Украинка стала восьмой

Спортсменка из Германии взяла золото в прыжках в длину на ЧМ-2022. Украинка стала восьмой
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В заключительный день чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2022 в штате Орегон (США) состоялись соревнования в прыжках в длину у женщин.

Золото в данном виде соревнований удалось выиграть представительнице Германии Малайке Миамбо с результатом 7,12 метра. Серебро – у Эзе Бруме из Нигерии (7,02 м), а бронза досталась бразильянке Летиции Оро Мело (6,89 м). Представительница Украины Марина Бех-Романчук показала восьмой результат, её лучший прыжок – на 6,82 метра.

Напомним, в медальном зачёте соревнований лидируют спортсмены из США, на счету которых 29 медали (11 золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых). Второе место у Эфиопии – 10 медалей (четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовые). Замыкает тройку Кения с 10 медалями (две золотых, пять серебряных и три бронзовые).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Прыжковые
Женщины. Прыжки в длину. Финал
25 июля 2022, понедельник. 03:50 МСК
Окончено
1
Малайка Миамбо
Германия
7.12
2
Эзе Бруме
Нигерия
7.02
3
Летиция Оро Мело
Бразилия
6.89
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