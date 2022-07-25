Мужская сборная США выиграла золото чемпионата мира в эстафетном беге 4х400 метров

Сборная легкоатлетов из США одержала победу в соревнованиях по бегу в эстафете 4х400 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Они пробежали указанную дистанцию за 2,56 мин.



Второе место в забеге заняла сборная Ямайки. Её результат — 2,58 мин. Тройку призёров замкнули представители сборной Бельгии, пробежавшие дистанцию за 2,58 мин.



Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится сегодня, 25 июля.



Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Эстафета 4х400 метров. Мужчины



1. Сборная США — 2,56 мин.

2. Сборная Ямайки — 2,58 мин.

3. Сборная Бельгии— 2,58 мин.

4. Сборная Японии — 2,59 мин.

5. Сборная Тринидад и Тобаго — 3,00 мин.

6. Сборная Ботсваны — 3,00 мин.