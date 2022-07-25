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Мужская сборная США выиграла золото чемпионата мира в эстафетном беге 4х400 метров

Мужская сборная США выиграла золото чемпионата мира в эстафетном беге 4х400 метров
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Сборная легкоатлетов из США одержала победу в соревнованиях по бегу в эстафете 4х400 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Они пробежали указанную дистанцию за 2,56 мин.

Второе место в забеге заняла сборная Ямайки. Её результат — 2,58 мин. Тройку призёров замкнули представители сборной Бельгии, пробежавшие дистанцию за 2,58 мин.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится сегодня, 25 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Эстафета 4х400 метров. Мужчины

1. Сборная США — 2,56 мин.
2. Сборная Ямайки — 2,58 мин.
3. Сборная Бельгии— 2,58 мин.
4. Сборная Японии — 2,59 мин.
5. Сборная Тринидад и Тобаго — 3,00 мин.
6. Сборная Ботсваны — 3,00 мин.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал
25 июля 2022, понедельник. 05:35 МСК
Окончено
1
США
2:56.17
2
Ямайка
2:58.58
3
Бельгия
2:58.72
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