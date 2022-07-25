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Кевин Майер выиграл золото для Франции в десятиборье на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

Кевин Майер выиграл золото для Франции в десятиборье на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике
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В заключительный день чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2022 в штате Орегон (США) состоялись заключительные соревнования в десятиборье у мужчин.

Сегодгя легкоатлеты выявляли лучших в метании копья и в беге на дистанцию 1500 метров. В общем зачёте победителем стал Кевин Майер из Франции, который набрал 8816 очков по итогам обоих видов программы, серебро у канадца Пирса Лепаржа (8701), бронза досталась Заку Зимеку из США (8676).

Напомним, в медальном зачёте соревнований лидируют спортсмены из США, на счету которых 30 медалей (11 золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых). Второе место у Эфиопии – 10 медалей (четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовые). Замыкает тройку Кения с 10 медалями (две золотых, пять серебряных и три бронзовые).

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