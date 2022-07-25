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Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ-2022, принеся золото Швеции

Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ-2022, принеся золото Швеции
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В заключительный день чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2022 в штате Орегон (США) состоялись соревнования в прыжках с шестом у мужчин.

Золото удалось выиграть 22-летнему олимпийскому чемпиону 2020 года, рекордсмену мира и обладателю высшего мирового достижения на открытом воздухе представителю Швеции Арману Дюплантис. Его лучший результат – 6,21 метра, что является новым мировым рекордом. Прошлый мировой рекорд был установлен им же в 2020 году – 6,18 метра.

Серебро досталось Кристоферу Нильсену из США (5,94 м), а бронза – представителю Филиппин Эрнесту Джону Обьене (5,94 м).

Напомним, в медальном зачёте соревнований лидируют спортсмены из США, на счету которых 33 медали (13 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых). Второе место у Эфиопии – 10 медалей (четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовые). Замыкает тройку Кения с 10 медалями (две золотых, пять серебряных и три бронзовые).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Прыжковые
Мужчины. Прыжки с шестом. Финал
25 июля 2022, понедельник. 03:25 МСК
Окончено
1
Арман Дюплантис
Швеция
6.21
2
Кристофер Нильсен
США
5.94
3
Эрнест Джон Обьена
Филиппины
5.94
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