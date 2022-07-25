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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты заключительного дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты заключительного дня соревнований
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С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В заключительный соревновательный день (24-25 июля) было разыграно девять комплектов медалей.

Ходьбу на 35 км у мужчин выиграл Массимо Стано (Италия), прыжки с шестом у мужчин – Арман Дюплантис (Швеция), прыжки в длину у женщин – Малайка Миамбо (Германия), 5000 м у мужчин – Якоб Ингебригтсен (Норвегия), 800 м у женщин – Атинг Му (США), 100 м с барьерами у женщин – Тоби Амусан (Нигерия), эстафету 4х400 м у мужчин – сборная США, эстафету 4х400 м у женщин – сборная США, десятиборье – Кевин Майер (Франция).

Напомним, российские спортсмены пропустили чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Спортивная ходьба
Мужчины. Ходьба 35 км
24 июля 2022, воскресенье. 16:15 МСК
Окончено
1
Массимо Стано
Италия
2:23:14
2
Масатора Кавано
Япония
2:23:15
3
Персеус Карлстрём
Швеция
2:23:44
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Прыжковые
Мужчины. Прыжки с шестом. Финал
25 июля 2022, понедельник. 03:25 МСК
Окончено
1
Арман Дюплантис
Швеция
6.21
2
Кристофер Нильсен
США
5.94
3
Эрнест Джон Обьена
Филиппины
5.94
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Прыжковые
Женщины. Прыжки в длину. Финал
25 июля 2022, понедельник. 03:50 МСК
Окончено
1
Малайка Миамбо
Германия
7.12
2
Эзе Бруме
Нигерия
7.02
3
Летиция Оро Мело
Бразилия
6.89
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. 5000 м. Финал
25 июля 2022, понедельник. 04:05 МСК
Окончено
1
Якоб Ингебригтсен
Норвегия
13:09.24
2
Якоб Кроп
Кения
13:09.98
3
Оскар Челимо
Уганда
13:10.20
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 800 м. Финал
25 июля 2022, понедельник. 04:35 МСК
Окончено
1
Атинг Му
США
1:56.30
2
Кили Ходжкинсон
Великобритания
1:56.38
3
Мэри Мораа
Кения
1:56.71
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 100 м с барьерами. Финал
25 июля 2022, понедельник. 05:00 МСК
Окончено
1
Тоби Амусан
Нигерия
12.06
2
Британи Андерсон
Ямайка
12.23
3
Жасмин Камачо-Куинн
Пуэрто-Рико
12.23
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. Эстафета 4x400 м. Финал
25 июля 2022, понедельник. 05:35 МСК
Окончено
1
США
2:56.17
2
Ямайка
2:58.58
3
Бельгия
2:58.72
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал
25 июля 2022, понедельник. 05:50 МСК
Окончено
1
США
3:17.79
2
Ямайка
3:20.74
3
Великобритания
3:22.64
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Многоборья
Десятиборье. Итоговое положение
25 июля 2022, понедельник. 06:00 МСК
Окончено
1
Кевин Майер
Франция
8816
2
Пирс Лепаж
Канада
8701
3
Зак Зимек
США
8676
Позор мирового спорта. Россиянку не пустили на ЧМ, а она прыгает выше новой чемпионки мира Позор мирового спорта. Россиянку не пустили на ЧМ, а она прыгает выше новой чемпионки мира

Как российская лёгкая атлетика докатилась до самого дна:

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