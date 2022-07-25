Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты заключительного дня соревнований

С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В заключительный соревновательный день (24-25 июля) было разыграно девять комплектов медалей.
Ходьбу на 35 км у мужчин выиграл Массимо Стано (Италия), прыжки с шестом у мужчин – Арман Дюплантис (Швеция), прыжки в длину у женщин – Малайка Миамбо (Германия), 5000 м у мужчин – Якоб Ингебригтсен (Норвегия), 800 м у женщин – Атинг Му (США), 100 м с барьерами у женщин – Тоби Амусан (Нигерия), эстафету 4х400 м у мужчин – сборная США, эстафету 4х400 м у женщин – сборная США, десятиборье – Кевин Майер (Франция).
Напомним, российские спортсмены пропустили чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
Как российская лёгкая атлетика докатилась до самого дна:
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