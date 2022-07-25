«Бандитский Петербург». Юлия Ефимова выложила снимок с фотосессии
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с фотосессии. На фотографии она одета в чёрный костюм.
«Бандитский Петербург», — подписала она снимок.
Фото: davidcleephotography
30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
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