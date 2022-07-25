Арман Дюплантис прокомментировал свой мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ-2022

Олимпийский чемпион 2020 года в прыжках в высоту, чемпион мира 2022 года шведский легкоатлет Арман Дюплантис, который на ЧМ в Юджине (США) завоевал золотую медаль с мировым рекордом, прокомментировал свой успех. Дюплантис прыгнул на 6,21 м, предыдущий мировой рекорд (6,18 м) также принадлежал ему.

«Это была медаль, которой мне не хватало. Обычно подсознательно я всегда думаю о мировом рекорде, но сегодня я был сосредоточен на победе», — приводит слова Дюплантиса пресс-служба World Athletics.

Серебро ЧМ в прыжках в высоту досталось Кристоферу Нильсену из США (5,94 м), а бронза – представителю Филиппин Эрнесту Джону Обьене (5,94 м).

Легкоатлету из Якутии стало плохо на последних метрах дистанции: