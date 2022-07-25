Видео: мировой рекорд Армана Дюплантиса в прыжках с шестом на ЧМ-2022
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В Сети появилось видео, в котором показано, как олимпийский чемпион 2020 года в прыжках в высоту, чемпион мира 2022 года шведский легкоатлет Арман Дюплантис, который на ЧМ в Юджине (США) завоевал золотую медаль, побил мировой рекорд. Дюплантис прыгнул на 6,21 м, предыдущий мировой рекорд (6,18 м) также принадлежал ему.
Права на видео принадлежат World Athletics. Посмотреть видео можно в YouTube-канале World Athletics.
Серебро ЧМ в прыжках в высоту досталось Кристоферу Нильсену из США (5,94 м), а бронза – представителю Филиппин Эрнесту Джону Обьене (5,94 м).
Напомним, победителями неофициального медального зачёта ЧМ-2022 стали спортсмены из США, на счету которых 33 медали (13 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых).
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