Чемпионат России в классе «Л-6» стартовал двумя гонками
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24 июля в Приморске стартовал чемпионат России в национальном классе крейсерско-гоночных яхт «Л-6». На соревнование заявилось 11 яхт.
Победу в первой гонке отпраздновал экипаж Вадима Манухина на яхте «Ника», вторым финишировал «Нептун» Андрея Зырянова, третьей финишировала «Лена» Дмитрия Балана. Золото во второй гонке в забрала «Лена», вторыми финишировали яхтсмены на «Нике», третье место у «Нептуна».
Итоговые результаты по итогам двух гонок:
1. «Лена» — 2,74 очка
2. «Ника» — 2,95 очка
3. «Нептун» — 4,95 очка
4. «Арго» — 7,40 очка
5. «Уссури» — 10,45 очка
6. «Синяя птица» — 10,50 очка
7. «Варяг» — 13,60 очка
8. «Енисей» — 15,95 очка
9. «Паллада» — 18,45 очка
10. «Фея» — 19,70 очка
11. «Дельта» — 22,20 очка
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