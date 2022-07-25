Чемпионат России в классе «Л-6» стартовал двумя гонками

24 июля в Приморске стартовал чемпионат России в национальном классе крейсерско-гоночных яхт «Л-6». На соревнование заявилось 11 яхт.

Победу в первой гонке отпраздновал экипаж Вадима Манухина на яхте «Ника», вторым финишировал «Нептун» Андрея Зырянова, третьей финишировала «Лена» Дмитрия Балана. Золото во второй гонке в забрала «Лена», вторыми финишировали яхтсмены на «Нике», третье место у «Нептуна».

Итоговые результаты по итогам двух гонок:

1. «Лена» — 2,74 очка

2. «Ника» — 2,95 очка

3. «Нептун» — 4,95 очка

4. «Арго» — 7,40 очка

5. «Уссури» — 10,45 очка

6. «Синяя птица» — 10,50 очка

7. «Варяг» — 13,60 очка

8. «Енисей» — 15,95 очка

9. «Паллада» — 18,45 очка

10. «Фея» — 19,70 очка

11. «Дельта» — 22,20 очка