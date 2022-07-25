19-летний российский борец сорвался в ущелье и погиб
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Бронзовый призёр чемпионата России по вольной борьбе, 19-летний российский борец Ахмед Жилетежев погиб во время восхождения на гору Бука-Баши в Кабардино-Балкарии. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в Федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга.
Сообщается, что 19-летний Жилетежев скончался в результате падения в ущелье. Спортсмен проходил тренировочные сборы в составе юниорской сборной России. Он совершал восхождение на гору в составе незарегистрированной группы туристов.
В марте 2022 года Ахмед Жилетежев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг на первенстве России среди спортсменов до 21 года. Турнир проходил в Каспийске.
Архивное видео с погибшим Игорем Малиновским:
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