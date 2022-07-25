Легендарный Майкл Джонсон усомнился в легитимности мирового рекорда на 100 м с/б на ЧМ

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике американец Майкл Джонсон усомнился, что мировой рекорд, установленный в одном из женских полуфиналов в беге на 100 м с барьерами на чемпионате мира 2022 года в Юджине (США), является легитимным.

Напомним, представительница Нигерии Тоби Амусан преодолела дистанцию за 12,12 секунды. Это на 0,08 секунды быстрее мирового рекорда, установленного американкой Кендрой Харрисон в 2016 году. Кроме того, многие легкоатлетки, выступавшие в этом виде программы, серьёзно улучшили свои результаты.

«Я не верю, что времена в беге на 100 метров с барьерами являются корректными. Мировой рекорд побили на 0,08 с! Установлено 12 личных рекордов, пять национальных рекордов. И слова Синди Сембер после её личного рекорда: «Я думала, что пробежала медленно!» Все спортсмены были в шоке», — написал Майкл Джонсон в своём «твиттере».

Самые знаковые рекорды в истории мировой лёгкой атлетики: