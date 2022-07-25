Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун рассказала, как познакомилась с Пеле

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике россиянка Маргарита Мамун рассказала о знакомстве с трёхкратным чемпионом мира, легендарным бразильским футболистом Пеле. По словам спортсменки, они с Пеле познакомились в Москве в июне 2017 года.

«На самом деле к нему была такая большая очередь… Просто со мной была другая гимнастка, Александра Солдатова, а я на тот момент была олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро, ему представили.

Пеле со всеми фотографировался сидя, а когда ему представили меня, он встал, очень крепко пожал мне руку, сказал, что ему приятно познакомиться», — приводит слова Маргариты Мамун издание «Татар-информ».

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