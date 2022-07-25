Маргарита Мамун поделилась мнением об Ирине Винер-Усмановой

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике россиянка Маргарита Мамун рассказала, что думает о президенте Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главном тренере сборной России Ирине Винер-Усмановой. По словам Мамун, Винер-Усманова является жёстким руководителем.

«Могу сказать, что система – это сама Винер. Всё зависит от неё самой. Она держит всю художественную гимнастику в кулаке — и держит очень крепко, жёстко», — приводит слова Маргариты Мамун издание «Татар-информ».

73-летняя Винер-Усманова возглавляет ВФХГ с 2008 года.

Также Маргарита Мамун рассказала, как познакомилась с трёхкратным чемпионом мира, легендарным бразильским футболистом Пеле.



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