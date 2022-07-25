Казахстанец Зейц четвёртым в истории велогонок преодолел 20 Гранд-туров без единого схода

Казахстанский велогонщик из команды Astana Qazaqstan Андрей Зейц установил историческое достижение после финиша престижной веломногодневки «Тур де Франс» 2022 года. Для 35-летнего Зейца этот Гранд-тур стал 20-м в карьере, причём он провёл каждый без единого схода, всего Андрей преодолел 420 этапов. В генеральной классификации «Тур де Франс» — 2022 Зейц занял 49-е место.
Завершить 20 трёхнедельных гонок без единого схода за всю историю велоспорта удавалось лишь троим велогонщикам – поляку Сильвестру Шмыду (Sylwester Szmyd), который с 2002-го по 2015-й проехал 23 «Тура», бельгийцу Люсьену Ван Импу (Lucien Van Impe), который финишировал на 21-м «Тур де Франс», а на 14 из них вошёл в топ-10, и итальянскому гонщику, легенде велоспорта Феличе Джимонди (Felice Gimondi), проехавшему полностью 20 Гранд-туров и побеждавшему на всех трёх (победитель «Тур де Франс»-1965, Вуэльты Испании-1968 и трёхкратный победитель Джиро д’Италия 1967, 1969 и 1976).
«Наверное, это замечательное достижение для меня, и я рад ему. Но, самое главное – это то, что на каждом Гранд-туре, который я проехал в своей карьере, я старался показывать свой максимум ради лидеров, ради команды. Этот «Тур де Франс», мой 20-й Гранд-тур в карьере, получился очень непростым, но я рад, что наш лидер Алексей Луценко вновь продемонстрировал свой класс, став одним из лучших в общем зачёте. Думаю, что это весомый результат для казахстанского велоспорта», — приводит слова Зейца Velolive.
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