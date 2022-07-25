На соревнованиях по лёгкой атлетике на ОИ-2024 отменят правило лаки-лузера

На соревнованиях по лёгкой атлетике на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) будут изменены правила. Исчезнет правило выхода в следующий раунд лаки-лузеров. Теперь вместо этого организаторы проведут дополнительный отборочный раунд, сообщает KeirRadnedge.



Новое правило будет действовать на всех индивидуальных соревнованиях на дистанциях от 200 м до 1500 м, включая забеги с барьерами. В соответствии с новым правилом спортсмены, которым не удалось выйти в следующий раунд, получат дополнительный шанс в квалификационном забеге.



Таким образом, на соревнованиях будет четыре этапа. Предварительный, дополнительный (квалификационный), полуфиналы и финал.

Глава WorldAthletics Себастьян Коу заявил, что решение было принято после консультаций со спортсменами.