Чемпион Европы по прыжкам в воду Шлейхер получил серьёзную травму во время разминки
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Российский спортсмен, трёхкратный победитель чемпионатов Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер получил сильный ушиб во время разминки. Об этом сообщила главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева. Из-за повреждения Шлейхер не выступит на «Играх дружбы» в Казани.
«Действительно, Никита получил травму. Сегодня на разминке в спортивном зале нога съехала с доски, он поцарапал её, сильный ушиб, содрал очень сильно кожу. Поэтому выступать он не будет. Перелома нет, растяжение связок и сильный ушиб, кожа сильно повреждена, на одной ноге сзади, на другой — спереди, поэтому никакой воды», — цитирует Моисееву ТАСС.
24-летний Шлейхер за карьеру выиграл три золотые, три серебряные и три бронзовые медали на чемпионатах Европы.
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