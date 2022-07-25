Глава Всероссийской федерации плавания оценил призовые на турнире «Игры дружбы»

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о призовых на турнире «Игры дружбы», который проходит в Казани. Эти соревнования стали альтернативными для международных турниров, на которые не допустили россиян.
Призовой фонд четырёх турниров составит 40 млн рублей. Планируется провести по два турнира зимой и летом.
«По призовым мы решили сделать таким образом, чтобы, с одной стороны, не лезть в суммы уровня чемпионата мира, но при этом, чтобы это было адекватное вознаграждение. Призовые получат и тренеры, и спортсмены. Плюс борьба за суперприз будет растянута до конца года. Выступать просто за медали сейчас недостаточно, я считаю. Мы нашли, как мне кажется, оптимальный вариант с призовыми», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».
- 25 июля 2022
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