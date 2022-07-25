Сенсационная рекордсменка мира объяснила, почему пробежала спринт в стайерских шиповках
Поделиться
Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, установившая новый мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Юджине (США), объявила, почему пробежала спринт в стайерских шиповках. Обувь нигерийки вызвала серьёзные дебаты.
Амусан пояснила, что из-за травмы выбрала подобную обувь. Шипы спринтеров обычно более жёсткие.
«Мои возможности не зависят от шипов. Но в начале сезона у меня были другие шипы, которые отбросили меня в подготовке на неделю. Я поговорила с представителями adidas, попросила их дать мне обувь с более мягкими шипами. Мне посоветовали стайерские шиповки. И мне в них было комфортно», — цитирует Амусан The Telegraph.
Российские спортсмены отстранены от чемпионата мира из-за украинских событий.
Комментарии
- 25 июля 2022
-
21:09
-
20:59
-
20:29
-
19:59
-
19:43
-
19:34
-
19:28
-
18:44
-
18:40
-
17:55
-
15:33
-
15:00
-
14:29
-
14:11
-
13:01
-
12:10
-
11:17
-
10:00
-
09:20
-
09:13
-
09:03
-
08:38
-
08:16
-
06:28
-
06:10
-
06:05
-
06:00
-
05:47
-
05:47
-
05:39
-
05:25
-
04:51
-
04:35
-
00:37
-
00:20
Партнерский контент