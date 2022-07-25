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Сенсационная рекордсменка мира объяснила, почему пробежала спринт в стайерских шиповках

Сенсационная рекордсменка мира объяснила, почему пробежала спринт в стайерских шиповках
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Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, установившая новый мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Юджине (США), объявила, почему пробежала спринт в стайерских шиповках. Обувь нигерийки вызвала серьёзные дебаты.

Амусан пояснила, что из-за травмы выбрала подобную обувь. Шипы спринтеров обычно более жёсткие.

«Мои возможности не зависят от шипов. Но в начале сезона у меня были другие шипы, которые отбросили меня в подготовке на неделю. Я поговорила с представителями adidas, попросила их дать мне обувь с более мягкими шипами. Мне посоветовали стайерские шиповки. И мне в них было комфортно», — цитирует Амусан The Telegraph.

Российские спортсмены отстранены от чемпионата мира из-за украинских событий.

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