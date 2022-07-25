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Сальников рассказал об отношении с коллегами из международных организаций

Сальников рассказал об отношении с коллегами из международных организаций
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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал о взаимодействии с Международной федерацией плавания (FINA). В настоящее время российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Но, как пояснил Сальников, контакты сохраняются.

«Мы на связи с международной федерацией, и она заинтересована в этом контакте. Вся эта истерия закончится, и нам удастся, не обрывая этих связей, вернуться к выступлениям на международной арене.

Как прошёл конгресс FINA? Мы подавались во все комитеты, однако назначений наших специалистов не состоялось. Исключение составило включение Марии Поляковой в состав комиссии спортсменов, но за неё сами спортсмены и голосовали. Президент FINA сказал, что, как только успокоится международная ситуация, наши кандидаты смогут оказаться в техкомах.

Никакой агрессии я не чувствовал, многие заседания прошли онлайн, и не ощущал никакого напряжения в связи со своим участием. В отношении Европейской лиги плавания ничего сказать не могу, там связи прервались, но, думаю, они возобновятся, когда придёт время», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

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