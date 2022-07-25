Сальников рассказал об отношении с коллегами из международных организаций

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал о взаимодействии с Международной федерацией плавания (FINA). В настоящее время российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Но, как пояснил Сальников, контакты сохраняются.
«Мы на связи с международной федерацией, и она заинтересована в этом контакте. Вся эта истерия закончится, и нам удастся, не обрывая этих связей, вернуться к выступлениям на международной арене.
Как прошёл конгресс FINA? Мы подавались во все комитеты, однако назначений наших специалистов не состоялось. Исключение составило включение Марии Поляковой в состав комиссии спортсменов, но за неё сами спортсмены и голосовали. Президент FINA сказал, что, как только успокоится международная ситуация, наши кандидаты смогут оказаться в техкомах.
Никакой агрессии я не чувствовал, многие заседания прошли онлайн, и не ощущал никакого напряжения в связи со своим участием. В отношении Европейской лиги плавания ничего сказать не могу, там связи прервались, но, думаю, они возобновятся, когда придёт время», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».
- 25 июля 2022
-
21:09
-
20:59
-
20:29
-
19:59
-
19:43
-
19:34
-
19:28
-
18:44
-
18:40
-
17:55
-
15:33
-
15:00
-
14:29
-
14:11
-
13:01
-
12:10
-
11:17
-
10:00
-
09:20
-
09:13
-
09:03
-
08:38
-
08:16
-
06:28
-
06:10
-
06:05
-
06:00
-
05:47
-
05:47
-
05:39
-
05:25
-
04:51
-
04:35
-
00:37
-
00:20