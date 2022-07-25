Видео сенсационного рекорда мира в беге на 100 метров с барьерами

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (США), был установлен мировой рекорд. Нигерийка Тоби Амусан установила мировой рекорд на дистанции 100 метров с барьерами. Она в полуфинальном забеге преодолела дистанцию за 12,12 секунды. Амусан превзошла предыдущий рекорд, который принадлежал американке Кендре Харрисон. В 2016 году она пробежала 100-метровку с барьерами за 12,20 секунды.



В финале Амусан пробежала дистанцию за 12,06 секунды и выиграла золотую медаль. Но из-за ветра её рекорд не был засчитан.

Права на видео принадлежат World Athletics.

Примечательно, что Амусан бежала в стайерских шиповках, несмотря на то что в спринте обычно используется другая обувь. Позднее спортсменка объяснила причины этого.