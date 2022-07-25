Климент Колесников: сейчас я плыву хуже на секунду от своих лучших результатов

Российский пловец, двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников высказался о попытках установить новый мировой рекорд. По мнению Колесникова, он может нацелиться на этот результат даже на внутренних соревнованиях.
«Мы вообще всегда придерживаемся такого понимания, что если у тебя есть возможность, если ты на данный момент готов, то почему бы и не постараться и не проплыть на лучший результат. Если подготовка строится так, что ты в силу своих физических возможностей — а не морально-волевых — не можешь проплыть на рекорд, то я и не проплыву. Я буду отталкиваться от этого, выше головы не прыгнешь. Например, сейчас плыву хуже на секунду от своих лучших результатов, я это понимаю и не выхожу с мыслями, что сейчас проплыву лучше своего времени. Я сейчас не могу загадывать», — цитирует Колесникова ТАСС.
22-летний Колесников принял участие в соревнованиях «Игры дружбы», которые проходят в Казани. Российские пловцы не допущены к международным турнирам из-за политических событий. «Игры дружбы» стали альтернативными стартами для россиян.
- 25 июля 2022
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