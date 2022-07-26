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Кошелева сообщила, что заразилась коронавирусом

Кошелева сообщила, что заразилась коронавирусом
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Российская волейболистка Татьяна Кошелева, выступающая за итальянский клуб «Валлефолья», сообщила, что заразилась коронавирусом. Результат теста на коронавирус российской спортсменки был положительным. По словам Кошелевой, она впервые заразилась COVID-19.

«Три года ты до меня не добирался, и вот момент настал. Здравствуй, COVID. И не просто дурацкий вирус, а со всеми своими пакостями в виде высоченной температуры, слабости, кашля и, надеюсь, что на этом список будет завершён.

Торжественно заявляю, здесь, прилюдно: отныне я выбираю себя. Всё! Не хочу больше уроков, всё поняла, всё услышала и усвоила. И тебе, ковид, спасибо, кто бы меня ещё так остановил и уложил дома? Всем желаю не болеть, любить себя и быть счастливыми», — написала Кошелева в соцсетях.

Кошелева выступала за сборную России с 2007 по 2021 год. Она становилась чемпионкой мира и Европы.

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