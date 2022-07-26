Кошелева сообщила, что заразилась коронавирусом

Российская волейболистка Татьяна Кошелева, выступающая за итальянский клуб «Валлефолья», сообщила, что заразилась коронавирусом. Результат теста на коронавирус российской спортсменки был положительным. По словам Кошелевой, она впервые заразилась COVID-19.
«Три года ты до меня не добирался, и вот момент настал. Здравствуй, COVID. И не просто дурацкий вирус, а со всеми своими пакостями в виде высоченной температуры, слабости, кашля и, надеюсь, что на этом список будет завершён.
Торжественно заявляю, здесь, прилюдно: отныне я выбираю себя. Всё! Не хочу больше уроков, всё поняла, всё услышала и усвоила. И тебе, ковид, спасибо, кто бы меня ещё так остановил и уложил дома? Всем желаю не болеть, любить себя и быть счастливыми», — написала Кошелева в соцсетях.
Кошелева выступала за сборную России с 2007 по 2021 год. Она становилась чемпионкой мира и Европы.
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