Сёстры Аверины выложили свежие фотографии с Ириной Винер-Усмановой

Многократные олимпийские чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины опубликовали новый пост в своих социальных сетях. Они выложили фотографии, сделанные на турнире в Минске. Помимо сестёр Авериных, на снимках присутствует президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды России Ирина Винер-Усманова.
«Минск, спасибо за такой тёплый прием», — подписали фотографии сёстры Аверины.
Фото: из личного архива сестёр авериных
Фото: из личного архива сестёр авериных
«Рад видеть вас на ковре! Девочки, желаю вам всего наилучшего, крепитесь и развивайтесь!» — написал один из подписчиков в комментариях.
«Рада была вновь вас увидеть на ковре, спасибо вам. Самые сильные. Лучшие!» — добавила другая подписчица.
Ими восторгался весь мир. Самые красивые гимнастки СССР:
- 26 июля 2022
-
07:39
-
01:00
- 25 июля 2022
-
23:56
-
22:49
-
22:46
-
22:28
-
21:49
-
21:09
-
20:59
-
20:29
-
19:59
-
19:43
-
19:34
-
19:28
-
18:44
-
18:40
-
17:55
-
15:33
-
15:00
-
14:29
-
14:11
-
13:01
-
12:10
-
11:17
-
10:00
-
09:20
-
09:13
-
09:03
-
08:38
-
08:16
-
06:28
-
06:10
-
06:05
-
06:00
-
05:47