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Сёстры Аверины выложили свежие фотографии с Ириной Винер-Усмановой

Сёстры Аверины выложили свежие фотографии с Ириной Винер-Усмановой
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Многократные олимпийские чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины опубликовали новый пост в своих социальных сетях. Они выложили фотографии, сделанные на турнире в Минске. Помимо сестёр Авериных, на снимках присутствует президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды России Ирина Винер-Усманова.

«Минск, спасибо за такой тёплый прием», — подписали фотографии сёстры Аверины.

Фото: из личного архива сестёр авериных

Фото: из личного архива сестёр авериных

«Рад видеть вас на ковре! Девочки, желаю вам всего наилучшего, крепитесь и развивайтесь!» — написал один из подписчиков в комментариях.

«Рада была вновь вас увидеть на ковре, спасибо вам. Самые сильные. Лучшие!» — добавила другая подписчица.

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